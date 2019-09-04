الفطيم لكزس تفتتح أكبر مركز مع ميزات الاستدامة والاهتمام بالبيئة في الإمارات

ضمن التزامها تجاه حماية البيئة ودعمها المستمر لرؤية الإمارات 2021، أعلنت الفطيم لكزس عن إطلاق أكبر مركز متخصص بالمبيعات والصيانة وقطع الغيار، وأكثرها اهتماماً بالبيئة في الإمارات.



وجرى افتتاح المركز، والذي يعكس الهوية المؤسسية الجديدة لعلامة لكزس، في مجمع دبي للاستثمار ليجسّد تركيز مجموعة الفطيم الاستراتيجي على استهداف المشاريع الجديدة والمستقبلية في موقع إقامة فعاليات إكسبو 2020.



يمتد المركز الجديد بمساحة 5700 متر مربع وسيضم 192 موقفاً للسيارات وثلاثة مناطق للاستلام والتسليم يمكنها التعامل مع عدد يصل إلى تسعة مركبات في آن واحد. وبالإضافة لذلك، توجد منطقتان لغسيل السيارات و24 مساحة لورش الصيانة. وتوجد أيضاً مساحة مظللة وآمنة للدراجات الهوائية لا تبعد أكثر من 30 متراً عن مدخل المبنى، حفاظاً على راحة العملاء المقيمين في المنطقة.



في تعليقه على افتتاح المركز الجديد قال محمد مقطري، مدير الإدارة العامة لدى الفطيم لكزس: "إنها لحظة حافلة بالفخر لعلامة لكزس في الإمارات - فالعلامة تحرص على الريادة في الاستدامة على الصعيد العالمي منذ سنوات، ويسرنا الإعلان عن إطلاق مركز جديد صديق للبيئة في مجمع دبي للاستثمار. يتماشى المركز مع رؤية حكومة دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إنه مركز متميز لا مثيل له، مما يشعرنا بالفخر الشديد لما تحققه لكزس من صدارة في مجال مبادرات الاستدامة في الإمارات."



وامتداداً لإرث لكزس، استوحي تصميم المركز الجديد من مفاهيم يابانية تقليدية، منها ألواح كوميكو الخشبية ذات التصميم الشبكي، وهو تصميم مستوحى من التقاليد اليابانية وينسجم تماماً مع مفاهيم "تاكومي" اليابانية للأعمال اليدوية ومع الأساليب المعمارية العصرية التي تجسّد الشبك الأمامي المميز في مقدمة سيارات لكزس.



أما تصميم الجدار الخلفي في ردهة استقبال المعرض فاستوحيت من الحرفية التقليدية اليابانية، إذ تتناغم الألياف في تصميم "ترياكسيال أوريمونو" بثلاثة اتجاهات لتحقق المتانة والأناقة فيما تعبّر عن الشبك المميز لعلامة لكزس وتحوله إلى فواصل ثلاثية الأبعاد.



أقيم مركز الفطيم لكزس الجديد للمبيعات والصيانة وقطع الغيار بحيث يدعم عدة مبادرات مستدامة تشمل ما يلي:



الالواح الشمسية

تم تركيب الألواح الشمسية في المركز الجديد لتساعد في تخفيض استهلاك الطاقة بواقع 769,398 كيلو وات سنوياً.



نظام إعادة تدوير السجاد

صنع السجاد المستخدم في أرضيات المركز من مواد معادة التدوير حصلت على اعتماد بلدية دبي.



نظام إعادة تدوير المياه

جهزت مناطق غسيل السيارات بنظام لمعالجة وإعادة تدوير المياه المستخدمة مما يساعد في تخفيض استهلاك وهدر المياه.



ضوء النهار الطبيعي – الأنابيب الشمسية

يحتوي سطح ورش الصيانة على أنابيب شمسية توفر قدراً كافياً من ضوء النهار الطبيعي بما يعادل إضاءة مصابيح LED مما يخفض من استهلاك الكهرباء خلال النهار



إضاءة LED

تضم المرافق مصابيح LED التي تحتوي على مستشعرات الحركة في كافة المباني لضمان ترشيد استخدام واستهلاك الكهرباء



الطلاء العضوي

حصلت كافة أنواع الدهان والطلاء المستخدمة في المركز على اعتماد مختبرات دبي المركزية حيث أنها لا تتجاوز الحدود المسموح بها من المركبات العضوية المتطايرة، الأمر الذي يضمن بيئة عمل آمنة.



التحكم بتدفق الهواء

تم تعزيز الردهات في مدخل ومخرج المركز بتطبيقات فريدة تساعد في تقليل فقدان الهواء المبرّد.



نظام الاستعادة بالتكثيف

تتم استعادة المياه المتكثفة من وحدات الهواء وإعادة استخدامها لسقي المزروعات حول المركز.



نظام توزيع المياه

يضم المركز نظاماً محسناً لتوزيع مياه الشرب يوفر إمكانات متطورة لفلترة وتنقية المياه فيما يقلل من البصمة الكربونية للمرافق.



محطة شحن وركن المركبات الكهربائية

يحتوي المركز الجديد على أربعة مواقف للسيارات الكهربائية لتشجيع وتسهيل استخدام المركبات الكهربائية من أجل حماية البيئة. كما تضم عدداً من الرفوف الآمنة لركن الدراجات الهوائية مع وجود ممرات مخصصة لأصحاب الهمم.

