الامارات | محمد بن زايد يصدر قرارا بتعيين ذياب بن محمد رئيسا لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيـذي لإمـارة ا?بوظبي قــرارا بتعيـين سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان رئيسا لهيئة ابوظبي للطفولة المبكرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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