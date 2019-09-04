محمد بن راشد يطلق مبادرة "محطة الشباب"

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" مبادرة "محطة الشباب"، وهي إحدى مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب.

أفاد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على موقع "تويتر"، أن المبادرة "ستكون بمثابة أكبر حاضنة تجارية مفتوحة موزعة على المراكز التجارية والأسواق والمطارات والمرافق الثقافية والسياحية في الإمارات، فضلاً عن توفير مساحات مجانية مجهزة بالخدمات".

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