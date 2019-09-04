مجموعة الاهلية الطبية تكرم نخبة من بنات الامارات المبدعات

استجابة لإعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة بخصوص الاحتفال في كل عام بـ "يوم المرأة الإماراتية" في ٢٨ اغسطس ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام كرمت مجموعة الاهلية الطبية في مقرها بمصفح نخبة من بنات الامارات المبدعات

قام بالتكريم السيدة سريا جوبال صاحبة ومديرة مجموعة الاهلية الطبية والدكتورة چيسون كيشور المديرة الطبية والسيدة نينا مديرة الموارد البشرية بالمجموعة وبحضور كل من الدكتورة عواطف موسى طبيبة الصحة العامة بمستشفى الأهلية مصفح والدكتورة أميرة الصادق أخصائية الأمراض التنفسية والصدرية بمستشفى الاهلية مصفح مع حضور خاص للدكتور غالب فيصل سيف أخصائي جراحة العيون بمستشفى الاهلية للعيون ابوظبي .

كما حضر حفل التكريم ممثلي الادارة العليا لمجموعة الاهلية الطبية د.ڤينود ثامبي ود.عاشق أحمد ود.منار مجدي مدير التطوير والشراكة الاستراتيجية بمجموعة الاهلية الطبية .

المكرمات وهن نخبة من بنات الامارات في شتى المجالات والتخصصات اعربن عن الشكر العميق لمجموعة الاهلية الطبية وبشكل خاص لسعادة د. جوبال رئيس المجموعة صاحب الافكار والمبادرات المبدعة وتفاعله البارز في دعم شتى المبادرات الوطنية في الدولة عرفانا بالجميل لدولة الامارات العربية المتحدة التي تعتبر نموذجا للتسامح في عام التسامح وارضا خصبة لنجاح رجال الاعمال.

السيدة سريا جوبال صاحبة ومديرة مجموعة الاهلية الطبية راعية الاحتفال اعربت عن ترحيبها بالمكرمات وشعورها بالفخر والاعجاب لما حققته المراة الاماراتية من نجاح ابهر العالم وذلك بفضل ودعم القيادة الرشيدة وتمكينها للمراة الاماراتية