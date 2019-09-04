



تغطية: المركز الاعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن

اختتمت صباح الاربعاء، الرابع من سبتمبر، تحديات الجولة الاولى من مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للهجن العربية الاصيلة (تمهيدي المرموم)، وشهدت تحفة ميادين الهجن (ميدان المرموم)، منافسات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي اقيمت على مدار اربعة عشر شوطاً شهدت تنافساً مثيراً بين جميع الشعارات الكبرى.

ونجحت (الشاهينية) المملوكة لهجن العاصفة والتي يقودها تضميراً غياث الهلالي في حسم صدارة الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات وذلك بعد أن قطعت مسافة الشوط البالغة أربعة كيلومتر في توقيت زمني وقدره 6:15:5 دقائق، وبالمقابل جاء الظهور القوي لهجن سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم في ثاني الاشواط والذي خصص للبكار المهجنات حيث قدم المضمر محمد سعيد بن حلوة (السايحة) في المقدمة بزمن بلغ 6:06:2 دقائق.

وكانت ثنائية الاشواط الرئيسية للجعدان من نصيب هجن النايفات، وقاد راشد حلفان المري (شهلول) الى صدارة اليذاع الجعدان المحليات بزمن وقدره 6:10:9 دقائق، وعاد ذات المضمر ليحسم صدارة رابع الاشواط للجعدان المهجنات بواسطة (شهلول) الآخر والذي قطع مسافة السباق في توقيت بلغ 6:04:8 دقائق.

وذهب التوقيت الافضل في جميع الاشواط الى (الخطاف) بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والذي قاده المضمر المتميز سيف عتيق العميمي الى صدارة الشوط السابع لليذاع الجعدان المحليات بزمن وقدره 6:01:7 دقائق,

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كانت هذه تفاصيل خبر (الشاهينية) تهدي العاصفة صدارة البكار.. و(شهلول) النايفات على قمة الجعدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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