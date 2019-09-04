يبرم دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت أولي صفقاته للبث المباشر من استاد زايد مع قناة " جيو الهندية...

سيتمكن أكثر من 330 مليون مشترك في مجموعة قناة "جيو" - واحدة من أكبر شبكة بيانات للهاتف المحمول في العالم - من مشاهدة مباريات دوري أبو ظبي تي 10 مباشرةً على هواتفهم الذكية في جميع أنحاء العالم وخاصة الهند، وسيكون البث المباشر من استاد زايد للكريكيت لجميع المباريات متاحاً على قناة الكريكيت المخصصة لـتليفزيون "جيو".

وقد تم عقد اتفاقية طويلة الأمد بين إدارة دوري أبوظبي تي 10 للكريكيت و مجموعة شبكات تليفزيون جيو، مما يعني أن عشاق لعبة الكريكيت سيستمتعون ببث مباشر للحصول على قائمة كاملة من 29 مباراة تقام في منزل البطولة الجديد على ملعب زايد للكريكيت في أبو ظبي في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2019، حيث سيستمتع المشاهدين بحفل افتتاح ​​يضم نخبة من نجوم بوليود ومن المقرر أن يقام في 14 نوفمبر قبل بدء أولي مباريات البطولة بيوم.

وتضمن الصفقة رؤية غير مسبوقة للبطولة، والجهات الراعية لها من خلال التوسع الهائل في قاعدة جمهورها في الهند التي تعد أكبر دولة في العالم للكريكيت، وبالمثل فإن الانتقال إلى العاصمة يسلط الضوء على لم يسبق له مثيل من قبل باعتبار أبو ظبي عاصمة الرياضات العالمية المختلفة، وأنها أكبر حاضن للعبة الكريكيت على مستوي الشرق الأوسط.

ومع وجود اتفاقية البث الجديدة والانتقال إلى العاصمة الإماراتية للموسم الثالث من الدوري، من المتوقع أن تتزايد أعداد مشاهدي هذا العام بأكثر من ضعف الرقم المسجل في العام السابق والبالغ 100 مليون، وسيرجع ذلك في جزء كبير منه إلى جمهور مستخدمي جيو في الهواتف المحمولة.

وسيعرض الموسم الثالث من دوري تي 10 بمشاركة مجموعة من اللاعبين الدوليين الأكثر إثارة للإعجاب عالمياً حتى الآن، تحت عنوان العديد من قادة الكريكيت الدوليين، بما في ذلك قائد منتخب إنجلترا الحائز على كأس العالم للكريكيت أيوين مورغان، وسينضم إليه النجم الباكستاني شعيب مالك، وقائد وست إنديز دارين سامي، والثنائي السريلانكي، أنجيلو ماثيوز - روسيل ، وكيرون بولارد ، ودوين برافو.

وأعرب سعادة عارف العواني ، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن فخره بملاحظة سمعة أبوظبي الرياضية المتزايدة باستمرار قائلاً "على الرغم من أننا استضفنا العديد من فعاليات الكريكيت المحلية والدولية من قبل، فإن استضافتنا لدوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت للأعوام الخمسة المقبلة، يعد إضافة رائعة إلى مجموعتنا الذهبية من الأحداث الرياضية ذات الوجهة العالمية، وإنه يعتمد على ملفنا الشخصي، من أجل الجمع بين أفضل الرياضيين في رياضة الكريكيت وتقديم منافسة النخبة وقيمة الترفيه التي لا مثيل لها، والأهم من ذلك، أن الشراكة الجديدة مع تليفزيون "جيو" تساعدنا على زيادة الاهتمام الهائل بحدثنا الجديد بين أهم قاعدة للمشجعين في الهند خاصة والعالم بشكل أشمل. "

وتحدث سعيد السعيد نيابةً عن دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي قائلاً عن أهمية استضافة حدث كريكيت رفيع المستوى في الإمارات العربية المتحدة "من الواضح أن الإمارات العربية المتحدة تربطها علاقة خاصة مع جماهير الهند وجنوب آسيا، وهذا هو السبب في أنه من المنطقي تماماً استضافة أبو ظبي تي 10 - لتقديم هذه الإثارة الفريدة للجماهير والمجتمعات التي تعيش هنا، وعلى نفس المنوال، فإن ضم شبكة عملاقة مثل "جيو" يتيح لنا مشاركة بعضنا البعض الروح الرياضية التي تتحلي بها أبوظبي، لذلك سوف يتعرف عشاق الكريكيت الهنديون على أننا متحمسون للعبة كما هم متحمسون".

يجمع التنسيق الفائق 10 مرات كل تكتيكات الكريكيت والحماس في 60 كرة لكل جانب و 90 دقيقة من الحركة الكاملة، وهذه النسخة الصديقة لعشاق لعبة الكريكيت هي من بنات أفكار مؤسس ورئيس مجموعة دوري تي 10 للكريكيت، السيد شاجي الملك.

ويعتمد دوري أبوظبي تي 10 على الشعبية المتزايدة للعبة عالمياً، وهو أول دوري من نوعه في العالم يحصل على الدعم الكامل من المجلس الدولي للكريكيت ومجلس الإمارات للكريكيت، وتعد الفرق الثمانية (فرسان كيرلا، نمور البنغال، المحاربون الشماليون، باختو، ديكان المصارعون ، البنجابية الأساطير، المراثا العرب وراجبوت)، بالإضافة إلي لاعبين دولين مثل اللاعب يوين يورجان، الفائز بلقب كأس العالم بإنجلترا بالإضافة إلى الثنائي السريلانكي أنجيلو ماثيوز ولاسيث مالينجا؛ والاستراليان المفضلان شين واتسون وكاميرون وايت، نفسها للمشاركة في مسابقات بطولة أبو ظبي تي 10، ومقرر إعلان التشكيلات النهائية للفرق الثمانية في منتصف الشهر الحالي، لتحديد التشكيلة الكاملة للبطولة.

ويقول مُبشر عثماني، الأمين العام لمجلس الإمارات للكريكيت، "نحن سعداء لرؤية أن شعبية دوري تي 10 في دولة الإمارات العربية المتحدة تنمو بسرعة وتتوسع بشكل أعمق في جميع مجتمعات البلدان التي تلعب لعبة الكريكيت، وإن الصفقة مع "جيو" لن تساعد فقط على رفع مستوى البطولة، بل ستزيد أيضاً من جاذبية لعبة الكريكيت التي تحتوى على نظام 90 دقيقة فقط وتنتقل إلى المستوى المرجو بسرعه كبيرة. "