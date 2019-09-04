الامارات | الطفل خليفة الكعبي " وسام الشجاعة الذي قلدني إياه الشيخ محمد بن راشد سيبقى على صدري "

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الطالب خليفة عبدالله الكعبي،الذي تمكن من إنقاذ زملائه، من حريق شب في حافلة مدرسية بكلباء، " أنا فخور بوسام الشجاعة الذي قلدني فيه الشيخ محمد بن راشد ،بزيارته المفاجئة لي وسيبقى على صدري ما حييت".
وبعبارات كلها ثقه أردف قوله "لم أكن بانتظار أي مقابل فما قمت به من انقاذ نفسي وزملائي وقائد الحافلة أمر قد تربينا عليه نحن أبناء زايد، مشيراً إلى أن بحكم الدورات التدريبية التي ألتحق فيها صيفاً صقلت من شخصيته ودربته على التصرف في مثل هذه المواقف.
ولفت الكعبي إلى أنه سعيد جداً بعد تكريم الشيخ محمد بن راشد له وعدة جهات حكومية قاموا بتشجيعه والفخر فيه بما قام به من موقف بطولي.
وكتب الشيخ ىمحمد بن راشد عبر حسابة في تويتر تغريدة " زرت اليوم الطالب البطل خليفة عبدالله الكعبي ... هو فخر لجيله وشجاعته تعكس قيمنا الأصيلة ونشكر له هذا الموقف في انقاذ زملاءه عندما اشتعلت النيران بحافلتهم المدرسية.
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