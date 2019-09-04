الامارات | بالفيديو.. احتراق سفينة تحوي أكثر من 100 مركبة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. احتراق سفينة تحوي أكثر من 100 مركبة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفر حريق نشب في مركب خشبي مخصص للنقل البحري إلى احتراق وتلف أكثر من 100 مركبة متنوعة، وذلك بعد أن تمكنت فرق إدارة الدفاع المدني بإمارة الشارقة من إخماد الحريق الذي حصل مساء أمس الثلاثاء في المركب الذي كان متواجدا في ميناء الشارقة، دون تسجيل أي إصابات. .
وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث حريق في مركب متوقف في ميناء الشارقة محمل بعدد من المركبات، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء من مركز دفاع مدني الميناء والإدارة وسمنان، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، إذ مازالت عمليات التبريد جارية حتى الآن، وتم إحالة موضوع الحريق للشرطة لمعرفة أسباب الحريق
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