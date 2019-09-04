الامارات | محمد بن راشد: التعليم سبيلنا للوصول إلى المكانة المنشودة للوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: التعليم سبيلنا للوصول إلى المكانة المنشودة للوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 سبتمبر 2019

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الآمال العريضة والأهداف الطموحة التي تتضمنها الخطط والاستراتيجيات التنموية لدولة الإمارات لا يمكن أن تتحقق إلا بعقول وسواعد أبناء وبنات دولة الإمارات، بما يستدعيه ذلك من مواصلة الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي وإعداد الأجيال الجديدة بصورة تمكنهم من الاضطلاع بواجباتهم نحو وطنهم وأمتهم، وتعينهم على بلوغ المأمول لهم من أعلى مستويات التميز في شتى المجالات.



وقال سموه: "أبناؤنا وبناتنا هم صانعو مستقبل وطننا وبُناة نهضته... علينا حسن إعدادهم لتحمّل المسؤولية، وتوفير كافة المقومات التي تضمن لهم النجاح والتفوق".



جاء ذلك خلال الزيارة التفقديّة التي قام بها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم إلى المنطقة الشرقية وشملت عدداً من المدارس فيها، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة سير العملية التعليمية في الدولة مع بداية العام الدراسي الجديد، والوقوف على استعدادات المدارس والهيئات التدريسية واكتمال التجهيزات اللازمة للاستقبال الطلاب.



وقد نوّه سموه بأهمية التعليم كركيزة أساسية من ركائز المسيرة التنموية المباركة لدولة الإمارات، قائلاً: "التعليم سبيلنا للوصول إلى المكانة المنشودة للوطن... فمجده ورفعته لا يكتملان إلا بامتلاك شبابنا لزمام المعرفة... نريد للأجيال الجديدة أن تكون دائماً مواكبة للتطور العلمي حول العالم... وأن تبقى على دراية بكل جديد في مضمار العلم بكافة فروعه وضمن جميع مساراته، ليكون لدينا صفوف جديدة من العلماء والخبراء والمختصين على درجة عالية من الكفاءة والمهارة تعين على بلوغ ما ننشده لدولتنا من أرفع مستويات الرقي والتميّز".



وبدأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الجولة، التي رافق سموه خلالها معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، بزيارة مدرسة القدوة للتعليم الأساسي والثانوي بمدينة كلباء بالمنطقة الشرقية حيث كان في استقبال سموه آمنة عبدالله زايد، مديرة المدرسة وعدد من أعضاء هيئة التدريس في المدرسة.



البطل الصغير

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل الزيارة على لقاء الطالب خليفة عبدالله علي الكعبي، الذي هنّأه سموه على إقدامه وتصرفه النبيل وما أبداه من شجاعة في إنقاذ أربعة من زملاءه كانوا برفقته على متن حافلتهم المدرسية عندما شبت فيها النيران أمس (الثلاثاء) وهم في طريقهم إلى المدرسة، حيث أعرب سموه عن إعجابه بشجاعة الطالب بالصف الثامن في المدرسة، وتقديره لما أقدم عليه الإماراتي الصغير، الذي وصفه سموه بـ"البطل"، من رد فعل سريع وحسن تصرف كان سبباً في إنقاذ أرواح زملاءه، ليكون بذلك "قدوة" في الفداء والعطاء.



وتفقّد سموه، يرافقه الطالب خليفة الكعبي، مرافق المدرسة والصفوف الدراسية فيها وتعرف على سير العملية التعليمية وما أعدته المدرسة من تجهيزات من شأنها مساعدة الطلاب على التحصيل العلمي بإعمال الفكر بعيداً عن أسلوب الحفظ والتلقين، بما يسهم في تعويد الأطفال على التفكير العلمي وتشجيعهم على الإبداع.



كما التقى سموه عدداً من أعضاء هيئة التدريس وتعرّف منهم على الأساليب التربوية التي يتبعونها في عملهم وما يستخدمونه من أدوات تعين الطلاب على التحصيل المعرفي بأسلوب يتسم بالسهولة ويبتعد عن التعقيد بما ييسر استيعاب العلوم بشتى فروعها ويمكّن الطلاب من الفهم والتحليل ويحفزهم على زيادة مستوى التحصيل المعرفي.



وشدد سموه خلال الزيارة على أهمية مواصلة العمل على تطوير المناهج الدراسية ضمن مختلف المراحل التعليمية بما يتماشى مع التطور العالمي ويواكب المستجدات في شتى المجالات، لافتاً سموه إلى دور المدرسة كحجر الزاوية في بناء الأجيال الجديدة، انطلاقاً من مسؤوليتها المحورية في تنشئة الطفل وإعداده علمياً وبدنياً ونفسياً. وقال سموه: "المدرسة هي نقطة الانطلاق في سباق التميز... والمستقبل يبدأ من هنا... وعلينا أن نحسن البداية لنصل لكل من نرجوه لوطننا من تقدّم وازدهار".

