شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يزور الطالب خليفة الكعبي بمدرسته في كلباء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 سبتمبر 2019
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، اليوم الطالب خليفة عبدالله الكعبي في مدرسته بمدينة كلباء .
وأثني سموه على شجاعة الطالب خليفة وحسن تصرفه في انقاذ زملائه في حادث الحافلة المدرسية التي تعرضت لحادث حريق بالكامل.
وتمكن الطالب خليفة عبدالله الكعبي، من إنقاذ زملائه، من حريق شب في حافلة مدرسية بكلباء، كاد أن يتسبب بكارثة. إذ قام بدور بطولي عندما أخلى زملاءه وقائد الحافلة، قبل انفجارها بثوانٍ، واشتعالها.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن راشد يزور الطالب خليفة الكعبي بمدرسته في كلباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.