الامارات | محمد بن راشد يزور الطالب خليفة الكعبي بمدرسته في كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يزور الطالب خليفة الكعبي بمدرسته في كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 سبتمبر 2019

زار صاحب السمو الشيخ ⁧‫محمد بن راشد‬⁩ آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي، اليوم الطالب ⁧‫خليفة عبدالله الكعبي‬⁩ في مدرسته بمدينة ⁧‫كلباء‬⁩ .

وأثني سموه على شجاعة الطالب خليفة وحسن تصرفه في انقاذ زملائه في حادث الحافلة المدرسية التي تعرضت لحادث حريق بالكامل. ‏

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وتمكن الطالب خليفة عبدالله الكعبي، من إنقاذ زملائه، من حريق شب في حافلة مدرسية بكلباء، كاد أن يتسبب بكارثة. إذ قام بدور بطولي عندما أخلى زملاءه وقائد الحافلة، قبل انفجارها بثوانٍ، واشتعالها.