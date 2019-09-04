حاكم عجمان يوجه باستكمال "رغد" دراستها الجامعية ويتكفل بمصاريفها

تكفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بكامل الرسوم والمصروفات الدراسية لطالبة جامعية تدرس في كلية طب الأسنان في جامعة عجمان.

جاء ذلك استجابة لنداء ذويها لعدم قدرتهم على دفع التكاليف الدراسة المتأخرة عليها والحالية ما يحرمها من استكمال دراستها الجامعية وخاصة أنها في السنة النهائية بكلية طب الأسنان وهي من الطالبات المتفوقات.

ووجه سموه إدارة جامعة عجمان بضرورة استكمال الطالبة "رغد ضرغام بكر" دراستها الجامعة وحتى التخرج وأنه على استعداد للتكفل بجميع المصاريف الخاصة من رسوم وغيرها على نفقة سموه الخاصة.

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وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو حاكم عجمان على هذه اللفتة الكريمة والنبيلة واستجابته السريعة لنداء ذويها ودعمه المستمر لطلبة العلم والمعرفة ووقوفه إلى جانب الطلبة المتعثرين عن تسديد الرسوم الجامعية.

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وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن إدارة الجامعة ستنفذ توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان لضمان استكمال الطالبة "رغد " دراستها وحتى التخرج وإعدادها لسوق العمل .