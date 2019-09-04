إسعاف دبي توزع حقائب وقرطاسية على موظفيها وتؤمن مواقع المدارس







بحضور المدير التنفيذي خليفة الدراي أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف مبادرة ( العودة الى المدارس ) للاحتفال مع الموظفين بهذه المناسبة ووزعت حقائب مدرسية وادوات قرطاسية ليستفيد منها ابناء الموظفين في اطار سعيها الدائم لتحقيق رؤية دبي 2021 وتوجيهات الحكومة الرشيدة باسعاد الموظفين وادخال السرور على اطفالهم والتخفيف من اعباء المعيشة عليهم

حضر الفعالية مدير ادارة الدعم المؤسسي عيسى الغفاري ومدير ادارة التدريب والتعليم المستمر طالب غلوم طالب والمسؤولون بالمؤسسة ورؤساء الاقسام والشعب وقد دشن المدير التنفيذي الفعالية بصحبة قسم الموارد البشرية وتم توزيع الحقائب والقرطاسية التي استفاد منها شريحة كبيرة من موظفي المؤسسة

وقال الدراي ان المؤسسة كرست جهودها في تنظيم كل ما يسعد الموظفين ويحفزهم على العطاء والتميز، إيماناً منها بأن سعادة الموظف أساس نجاح المؤسسات والدوائر الخاصة والحكومية لافتا الى أن فريق إسعاد الموظفين عمل من خلال مبادراته على بث روح الإيجابية في العمل، وغرس مفاهيم وقيم التناغم الوظيفي بين شرائح الفئات الوظيفية في القطاع، مشيراً إلى أهمية تعزيز قيم ومعاني السعادة في نفوس الموظفين والمتعاملين، وزرع البسمة والفرحة في بيئة العمل موضحا ان الموارد البشرية دأبت على اطلاق مبادرات وفعاليات تصب في ذات الهدف مثل فنجان قهوة - فضفضة - برد على قلبك - فالك طيب - ابناؤنا ابناؤكم - فالة العيد وغيرها من المبادرات السعيدة على مدار العام .

واكد الدراي ان المؤسسة تهدف إلى تحويل مكان العمل إلى بيئة جاذبة وسعيدة ، تسمح للجميع بإطلاق طاقاتهم وتسخير جهودهم في خدمة العمل وتحقيق اهداف المؤسسة من أجل إنجاز ينعكس على المتعاملين والمجتمع ككل .

ومن ناحية اخرى وضعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف امكاناتها في حالة تأهب مع عودة الطلبة الى مدارسهم وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة بن دراي إن المؤسسة وضعت مركباتها وأطقمها الاسعافية في مواقع قريبة من المدارس وتجمعات الطلبة خاصة صغار السن ضمانا لسرعة الاستجابة و تحقيقا لسلامته في حال استدعاء خدمات الاسعاف لاي طارئ .

وأشار بن دراي ان المؤسسة كثفت التغطية الاسعافية خلال الفترة الصباحية لتصبح ١١١ نقطة اسعافية في إمارة دبي، وتضم هذه الاسعافات فنيين مدربين على التعامل مع كل الحالات المختلفة خاصة الإصابات والحالات المرضية الطارئة بحرفية عالية، كما انهم يتقنون مختلف اللغات العربية و الانجليزية والهندية وغيرها ، لضمان التواصل السليم والفعال

واوضح ان المؤسسة تمتلك حافلات اسعافية تعمل كمستشفيات ميدانية متنقلة لاستيعاب الاصابات وإجراء الاسعافات اللازمة لها، كما نشرت مركبات اسعاف متخصصة كإسعاف السعادة والمستجيبات النسائية و العناية المركزة لمرضى القلب ومركبات تضم اطباء طوارئ في أماكن مختلفة بإمارة دبي، لافتا الى أن المؤسسة لديها غرفة عمليات خاصة لاستقبال بلاغات الحالات غير الطارئة، واكد ان مركبات الاسعاف وطواقمها والبالغ عددهم 265 من مختلف التخصصات مستعدون لاي طارئ و قد تم نشرهم بالقرب من المدارس والجامعات بداية العام الدراسي ، خاصة في مناطق الجافلية و ام سقيم و البرشا و المزهر و القرهود و ندالحمر و العوير و النهدة و الورقاء .

وقال مدير إدارة عمليات الاسعاف مشعل جلفار ان انقاذ حياة الإنسان هو الهدف الرئيسي للمؤسسة وجزء من يوميات افرادها، الذين يعملون على مدار الساعة باحترافية عالية وفق افضل الممارسات العالمية واضاف جلفار ان الكوادر الاسعافية مؤهلون للتعامل مع إصابات الحوادث كافة، وحالات الكسور، والحالات المرضية الطارئة . ولفت الى أن عددا كبيرا من المسعفين من حاملي شهادات اكاديمية متخصصة في الطب الطارئ، ما يمكنهم من أداء مهام اسعافية متقدمة كما ان السيارات مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات الطبية للتعامل مع جميع الحالات .