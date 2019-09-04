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ضاحي خلفان يسخر من شعار مونديال قطر بطريقة لافتة

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سخر نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان من شعار مونديال قطر بطريقة مثيرة، مواصلاً في الوقت ذاته هجومه على نظام الحمدين الحاكم في قطر.

 

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "مع حملة قطر بالتنسيق مع حزب الإخوان للإساءة إلى الإمارات هل استطاعوا اختراق جدار الحماية الوطنية..! الذين يخططون لهذا الهدف لن يمروا من هنا".

 

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وأضاف في تغريدة أخرى: "صمم الشعار اقتبسه من الأفعى...اقتباس موفق" - في طريقة 

 

وتابع: "المشكلة الآن قوم عبدالغفار.. بيصدعوني.. بتهمة الإساءة لسمعة الدولة" - في إشارة إلى الكاتب الإماراتي عبد الغفار-.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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