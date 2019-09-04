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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مقهى جديد في دبي يقدم أفضل قهوة بالعالم
بهدف معلن هو جلب أفضل أنواع القهوة في العالم إلى الإمارات، تم افتتاح مقهى Typica Specialty Café في دبي.
يقع المقهى على شارع شاطئ جميرا، وفازت المديرة ميكايلا بعدد من الألقاب بما في ذلك بطولة باريستا الوطنية في عام 2018 و “أفضل باريستا لبور أوفر وستنافس كممثلة لبطولة باريستا العالمية للعام 2020 في ملبورن.
ولن يتوفر عدد من المنتجات الحصرية إلا في Typica في الإمارات، بما في ذلك كميات صغيرة من البن من البرازيل والمكسيك وبنما، وسيتم تحضير البن في آلة القهوة Aremde الوحيدة في الإمارات المصممة للسماح بالتفاعل مع العملاء وعرض مهاراتهم.
ومن المتوقع أن يفتح مقهى Typica التخصصي أبوابه في سبتمبر الجاري، بحسب موقع caterermiddleeast.
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