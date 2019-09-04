كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تحرك سوق العقارات نحو المنازل بأسعار معقولة في دبي؟

شهد تقرير سوق العقارات في دبي تحولًا كبيرًا في التطوير والمعاملات من الوحدات الفاخرة إلى الوحدات ذات الأسعار المعقولة على مدار الأعوام القليلة الماضية، وفقًا لتقرير صادر عن Property Finder.

وعلى الرغم من أن دبي كانت تُعتبر تقليديًا مركزًا للعقارات الفخمة، حيث تجتذب الإمارة العديد من الأفراد ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم للاستثمار في منازل العطلات، فإن ديناميكيات السوق المتغيرة جعلت العقارات في دبي أقل تكلفة. وأضاف التقرير أن الأسعار أصبحت الآن في متناول العديد من مشتري المنازل لأول مرة.

وذكر التقرير، نقلاً عن بيانات المعاملات من Data Finder، وهي مؤسسة رؤى عقارية ومنصة بيانات تابعة لمجموعة Property Finder، أن عدد الوحدات المباعة في قطاع الرفاهية، انخفض على أساس سنوي منذ عام 2016.

وفي عام 2019 (حتى نهاية يوليو)، تم بيع 179 وحدة سكنية في مبيعات على المخطط بسعر يزيد عن 1.36 مليون دولار مقارنة بـ 12403 وحدة تم بيعها بأقل من 1.36 مليون دولار. وفي السوق الثانوية، بلغ عدد الوحدات السكنية المباعة 527 وحدة بسعر يزيد عن 1.36 مليون دولار مقارنة بـ 8772 وحدة تقل قيمتها عن 1.36 مليون دولار.

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وفي عام 2018، كان هناك 241 وحدة سكنية تم بيعها على الخارطة بسعر تجاوز 1.36 مليون دولار مقارنة بـ 17،235 وحدة تم بيعها بأقل من 1.36 مليون دولار. وفي السوق الثانوية، تم بيع أكثر من 1،020 وحدة سكنية بقيمة 1.36 مليون دولار مقارنة بـ 14،520 وحدة بأقل من 1.36 مليون دولار.

وتوضح هذه البيانات كيف ينجذب المشترون نحو العقارات في دبي التي تقل قيمتها عن 1.36 مليون دولار، والتي يمكن تصنيفها على أنها ميسورة التكلفة.

ووفي الوقت نفسه ، في عام 2017، تم بيع 335 وحدة سكنية على المخطط بسعر تجاوز 5 ملايين درهم مقارنة بـ 24.570 وحدة تم بيعها بأقل من 5 ملايين درهم. وحققت مبيعات العقارات على المخطط أفضل عرض في عام 2017 بسبب مجموعة كبيرة من خطط الدفع بعد التسليم وغيرها من حوافز المطورين التي تهدف إلى جذب مشترين جدد إلى العقارات في دبي.

وقبل عام في عام 2016، تم بيع 14،591 وحدة سكنية على المخطط بأقل من 1.36 مليون دولار مقارنة بـ 329 منزلًا فقط تم بيعها بقيمة تزيد على 1.36 مليون دولار. وفي السوق الثانوية، تم بيع 12،808 وحدة سكنية بأقل من 1.36 مليون دولار على النقيض من 1،254 وحدة فقط تم بيعها بأكثر من 1.36 مليون دولار، بحسب موقع meconstructionnews.