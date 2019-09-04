بدعم إماراتي.. بدء حملة نظافة واسعة في أبين حفاظاً على الصحة العامة

بدعم من دولة الإمارات.. دشن "صندوق النظافة وتحسين المدينة" بمحافظة أبين في اليمن، اليوم الأربعاء، حملة نظافة واسعة لرفع المخلفات الصلبة وأكوام القمامة في مديريتي زنجبار وخنفر تحت إشراف وتمويل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وذكر سامي الموقري مدير صندوق النظافة في محافظة أبين أن الحملة التي تأتي ضمن حملة الاستجابة العاجلة من قبل دولة الإمارات تستهدف رفع أكوام القمامة التي تكدست وسط الشوارع خشية إنتشار البعوض المسبب للأمراض والأوبئة.

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وأعرب سكان مديريتي زنجبار وخنفر عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية لدعمها المتواصل للشعب اليمني في المجالات كافة.. مشيدين ببدء حملة النظافة حفاظاً على الصحة العامة وحماية للبيئة.