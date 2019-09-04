كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| جولة بأسرع لعبة أفعوانية بالعالم في أبوظبي

كان عام 2006 عندما تم الإعلان عن جزيرة رملية كموقع لمشروع ترفيهي بقيمة 40 مليار دولار (146.9 مليار درهم) مع مضمار سباق، بالإضافة إلى فنادق وملعب للغولف وأكبر مركز تجاري في المدينة.

لكن بالنسبة للسكان الذين يتوقون للترفيه، كان أكثر مشروع إثارة في جزيرة ياس هو أول حديقة ترفيهية في أبوظبي: عالم فيراري.

في العام المقبل، يبلغ عمر هذا المتنزه 10 سنوات – وتعد إدارته بقائمة طويلة من الأحداث المخططة للاحتفال بهذه المناسبة. وتشير العديد من مناطق المنتزه إلى أن هناك خططًا واستعدادات لهذه المناسبة.

وقالت بيانكا ساموت، المدير العام للحديقة: “نشعر بالفخر لوجود أسرع لعبة أفعوانية بالعالم هنا في عالم فيراري، وهي مدرجة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية”. ”

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وتنطلق اللعبة الأفعوانية بسرعة 240 كم في الساعة، ثم تهبط ​وتدور في حلقات لمدة 92 ثانية.

ويعمل جيش من المهندسين والفنيين ومشغلي الركوب على مدار الساعة للحفاظ على المتنزه في أفضل حالاته، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.