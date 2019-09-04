كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم يكسب الموسيقون من عزف ألحانهم في نافورة دبي؟

متابعة-سنيار: يمكن للموسيقيين أن يكسبوا ما يصل إلى 20000 دولار في السنة إذا تم عزف موسيقاهم كجزء من العروض التي تقدمها نافورة دبي.

وكانت نافورة دبي قد أطلقت في مايو 2009 وصممت من قبل WET Design، وهي شركة مقرها كاليفورنيا صممت النافورات في فندق Bellagio Hotel Lake في لاس فيجاس، ويمكن للنافورة أن ترش 22000 غالون من المياه لمسافة 500 قدم في الهواء في أي لحظة.

وفي أبريل، وقعت شركة إعمار، المطور لنافورة دبي ومنطقة وسط مدينة دبي، اتفاقية مع Pinkfong، المصمم الكوري لشريط الفيديو الموسيقي “Baby Shark”، و Spacetoon Group، وكيل التراخيص الرسمي لشركة Pinkfong في الشرق الأوسط، لتطوير عرض خاص في نوافير دبي.

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وقال أحمد ويس، المدير العام لمجموعة سبيس تون ، لـ أرابيان بيزنس: “لقد اتصلت بنا شركة إعمار وطلبوا أن يكون تعرض بيبي شارك على نافورة دبي”. وفي الوقت الذي رفض فيه فايس التعليق على مكاسب شركته من صفقة Baby Shark مع إعمار، قال إن المبلغ الذي يمكن للفنانين كسبه من استخدام نوافير دبي لموسيقاهم يمكن أن يختلف كثيرًا.

وأضاف “يبدأ المبلغ من 2000 دولار في السنة لأغنية عادية. ولكن في حالات أخرى يمكن أن يتراوح بين 15 إلى 20 ألف دولار [سنويًا] “.

ويجب الموافقة على إضافة الأغاني الجديدة من قبل الإدارة العليا في إعمار، ولكن بمجرد إعطاء الضوء الأخضر، يحتاج الإطار الزمني لتصميم العرض المرافق للموسيقى عادة حوالي شهر.

وتُقام عروض نافورة دبي يومياً كل ساعة بين الساعة 2 مساءً و 5 مساءً وكل 30 دقيقة من الساعة 6 مساءً وحتى منتصف الليل.

وفي الشهر الماضي، كشفت صحيفة أريبيان بيزنس أن تكلفة وضع إعلان ترويجي أو رسالة ترويجية على واجهة برج خليفة تبدأ من 250،000 درهم (68،073 دولار) لعرض مدته ثلاث دقائق، وترتفع إلى مليون درهم لخمسة عروض لمدة ثلاث دقائق.