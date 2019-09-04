حمدان بن محمد: التوطين والتنمية البشرية مسؤولية الجهات كافة

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمواطنين والمسؤولين مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الدولة، تسابق الزمن وترفع سقف التحديات لفرق العمل من خلال تشكيلها نهجاً شاملاً ومتكاملاً للعمل الحكومي، مشيراً سموه إلى أن هذه الرسالة قد وضّحت التحديات التي تهم المواطنين والمقيمين، ووضعت الحلول المناسبة لها، وبما يضمن مواصلة مسيرتنا التنموية، وشدد سمو ولي عهد دبي على أن الرسالة الثالثة بشأن ملف التوطين توجيه مباشر بالتأهيل والاعتماد على الكوادر المواطنة وخلق البيئة المواتية لتطوير قدراتهم وطاقاتهم، وبما يناسب والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم، مشيراً سموه إلى أن ملف التوطين سيحظى بمتابعة مباشرة من سموه، مؤكداً ضرورة تضافر كافة الجهود بين مختلف الجهات لخلق مسار واضح لمعالجة هذا الملف، وتمكين القدرات الوطنية.

ووجه سمو ولي عهد دبي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بقيادة جهود التوطين والتنمية البشرية بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص المعنية، ورفع تقارير الأداء لسموه للوقوف على حجم الإنجاز وبما يضمن مواكبة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أن يتم الانتهاء من إعداد خطة العمل خلال أسبوعين وإطلاق مبادرات داعمة وممكنة للإماراتيين بشكل مباشر.

وأكمل سموه: تحتل عملية التوطين صدارة أولويات العمل الحكومي، ونحرص على تسخير كافة الإمكانات لتنفيذها بشكل متكامل، وقال سموه: تنطوي خططنا المستقبلية على بناء الإنسان الإماراتي ورفده بكافة الأدوات والوسائل التي تضمن إعداده بشكل يتناسب مع سوق العمل في المستقبل، لخلق ركيزة من الكفاءات المواطنة القادرة على مواصلة مسيرة الدولة.