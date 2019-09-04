أبوظبي (الاتحاد) استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بمكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي، السفير محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية لدى دولة الإمارات، بحضور المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمستشار الدكتور أحمد راشد الظنحاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة، والمستشار علي الزيودي مدير إدارة التعاون الدولي، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام.

وتم خلال اللقاء استعراض النظام القضائي في الإمارات والمغرب وأوجه التعاون بين الدولتين في مجال أعمال النيابة العامة، وفِي ختام اللقاء تسلم النائب العام من سفير المملكة المغربية لدى الدولة الدعوة الموجهة من قِبل نظيره معالي المستشار محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك- رئيس النيابة العامة في المملكة المغربية، وذلك لحضور المؤتمر الثاني حول العدالة تحت شعار «العدالة والاستثمار- الرهانات والتحديات».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشامسي يتلقى دعوة لحضور مؤتمر العدالة في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.