تسجيل أول «مخالفة انتخابية» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي سجلت أول مخالفة لضوابط الحملات الدعائية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية والجدول الزمني للانتخابات، وبناء عليها وجهت اللجنة إنذاراً للمرشح وفقاً للمادة 59 من التعليمات التنفيذية.

ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بالجدول الزمني والتعليمات التنفيذية فيما يتعلق بضوابط الحملات الدعائية، وذلك للحيلولة دون تعرضهم للعقوبات وفقدانهم لحقهم في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومواصلة برنامجهم الانتخابي، حيث ستعمل وبالتنسيق مع لجان الإمارات على متابعة ومراقبة جميع المرشحين وحملاتهم وبرامجهم الدعائية والانتخابية، ورصد المخالفات التي قد ترتكب خلال هذه الفترة. وأكدت اللجنة أنها وضعت جميع الإجراءات والضوابط الناظمة للحملات الدعائية، والتي تضمن حقوق المرشحين والناخبين وتسهم في تنفيذ عملية انتخابية وفق أفضل المعايير، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال تم ارتكاب أية مخالفة وحسب الإطار القانوني لها، حيث تنص المادة 59 على أن للجنة الحق في اتخاذ أية تدابير لازمة لمواجهة كافة المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بكافة جوانبها.

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