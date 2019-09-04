إماراتي يبتكر جهازاً ذكياً لتعزيز الأمان في الحافلات المدرسية

دبي(الاتحاد) نجح الشاب الإماراتي فاهم الماس، مؤسس شركة «الماس للروبوتات» الناشئة في ابتكار حل لمشكلة نسيان طلبة المدارس في الحافلات المدرسية، أطلق عليه اسم «الحافلة الآمنة». ويقوم الجهاز بتعداد الداخلين والخارجين من الحافلة، وإصدار إنذار صوتي، وإرسال رسالة نصية إلى المشرفين على الحافلات وسائق الحافلة في حال وجود خلل في تعداد ركابها. ويتميز الجهاز بأنه صغير الحجم ويزن أقل من كيلوجرام وبشاشة صغيرة، ويوضع بجانب السائق ويحتاج إلى مصدر طاقة من الحافلة 12 فولت.

ويرتبط الجهاز بثلاثة أجهزة استشعار (مجسات استشعار) توضع بترتيب معين ودقيق عند مدخل الحافلة، وتقوم بتعداد الداخلين إلى الحافلة والخارجين منها من الطلبة. ويعمل الجهاز بمجرد تشغيل محرك الحافلة، ويبدأ بتعداد الداخلين إلى الحافلة، عبر شاشته الرقمية الصغيرة. وعند خروج أحد من الحافلة، يقوم الجهاز بإنقاص العدد، حتى يصل إلى صفر وهو ما يعني أن عدد الداخلين إلى الحافلة يساوي عدد الخارجين منها. وأشاد الماس بدعم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لابتكاره ومشروعه.

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