توفير خدمة الاتصال المرئي للموقوفين في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة خدمة الاتصال المرئي المباشر للموقوفين «الفيديو كونفرانس» بين قضاة التنفيذ والموقوفين، من دون الحاجة إلى حضورهم شخصيا إلى مقر المحاكم، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.

جاء تدشين الخدمة من خلال استخدام محادثة الاتصال المرئي التي أجريت بين المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة.

وأوضح المستشار أحمد الخاطري أن خدمة الاتصال المرئي التي تم إطلاقها بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، تأتي بهدف سرعة البت في حالة الموقوفين، وتجنيبهم عناء الانتقال لدائرة المحاكم، والتأخير في عرضهم أمام القضاة، خصوصا مع توافر الخدمات القضائية في الفترة المسائية وتوفير الوقت والجهد والاحتياطات الأمنية على الشرطة، والسرعة في إنهاء إجراءات العمل، حيث تحرص دائرة المحاكم على توظيف الأنظمة الرقمية الحديثة في إجراءاتها انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة.

وبين الخاطري أنه تم تجهيز قاعات للمشاهدة الفورية بين الموقوف لدى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وقضاة التنفيذ في المحاكم، موضحا أن الخدمة ستكون للموقوفين على القضايا المدنية والتجارية، والعمالية والأحوال الشخصية.