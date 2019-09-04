اعتماد معايير قيد الخبراء العقاريين

أبوظبي (الاتحاد) اعتمدت لجنة مقابلة واختبار المتقدمين للقيد بجدول الخبراء العقاريين المقبولين أمام الجهات القضائية في اجتماعها الأول برئاسة الخبيرة المهندسة عائشة سليمان آل علي مدير إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل معايير قيد الخبير العقاري لدى الوزارة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتصنيف الخبراء العقاريين إلى خبير عقاري (عام)، وخبير عقاري (إيجارات)، وخبير عقاري (تصرفات)، وخبير عقاري (تقييم عقارات).

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