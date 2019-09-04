«تنفيذي الشارقة»: توفير أفضل المرافق والبنى التحتية

الشارقة (الاتحاد)

أكد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة توفير أفضل المرافق والبنى التحتية عالية الجودة وتخصيص المواقع المناسبة لتنفيذها في مختلف مدن ومناطق الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، صباح أمس اجتماع المجلس الذي عقد بمكتب سمو الحاكم.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والموافقة على جملة من القرارات بما يصب في خدمة التنمية الشاملة ويحقق رؤية إمارة الشارقة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على تقرير دائرة المالية المركزية حول أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للربع الثاني من عام 2019، واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، بنود وتفاصيل الموازنة العامة.

وقدم المجلس شكره للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وفريق عمل الدائرة على جهودهم الكبيرة في العمل على وضع الموازنة العامة ودراسة مخرجاتها.

واطلع المجلس على التقرير النصف سنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية للعام 2019، واستعرض الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية تقرير اللجنة العليا للموارد البشرية، وما تضمنه من تفصيلات لاجتماعات اللجنة لسنة 2019. واطلع المجلس على مقترحات دائرة التخطيط والمساحة بشأن تطوير المرافق والبنى التحتية في الإمارة، وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أنه وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير أفضل المرافق والبنى التحتية عالية الجودة وتخصيص المواقع المناسبة لتنفيذها في مختلف مدن ومناطق الإمارة فإن الدائرة تعمل على دراسة المشروعات التطويرية في الإمارة بشكل دائم بما يتوافق مع النمو الكبير في مختلف القطاعات.

وقدم رئيس دائرة التخطيط والمساحة عدداً من التوصيات التي من شأنها تحقيق المقترحات التطويرية ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية حول تنفيذها. كما اطلع المجلس على عدد من المراسيم الأميرية والقرارات الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.