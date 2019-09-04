أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي مارجوت فالستورم وزيرة خارجية السويد.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد بديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في اليمن. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزيرة خارجية السويد، وأكد حرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات الثنائية مع السويد، وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

من جانبها، أكدت معالي مارجوت فالستورم، حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء، خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد يستعرض ووزيرة خارجية السويد مستجدات الأوضاع في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.