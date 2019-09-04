عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الليبيري العلاقات الثنائية بين البلدين

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي مليتون جبهزوهنجار وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبيري.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة وتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبيري مؤكداً حرص دولة الإمارات على إقامة علاقات متميزة مع ليبيريا وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد معالي مليتون جبهزوهنجار حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.

وفي نهاية اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي مليتون جبهزوهنجار وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبيري على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

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