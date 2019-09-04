نهيان بن مبارك وسالم القاسمي يحضران أفراح القواسم في الشارقة

الشارقة (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ خالد بن صقر بن راشد القاسمي بمناسبة زفاف نجله «الشيخ صقر» إلى كريمة الشيخ خالد بن راشد بن حميد القاسمي.

وحضر الحفل -الذي أقيم مساء أمس في نادي الشارقة للرماية والغولف- الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة وعدد من شيوخ القواسم وكبار الشخصيات وجمع من الأهل والأصدقاء.

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