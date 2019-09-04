برمنجهام (وام) شارك وفد من جامعة الشارقة في فعاليات المؤتمر السنوي الأوروبي لمجلس النهوض ودعم التعليم«CASE Europe Annual Conference » الذي نظمه مجلس النهوض ودعم التعليم«CASE » في مركز المؤتمرات الدولي في مدينة برمنجهام، بالمملكة المتحدة الذي يُعد من أهم المؤتمرات المهتمة بمناقشة كافة القضايا والموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية على المستوى الدولي.

وأوضح الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة ورئيس وفدها المشارك في المؤتمر أن الجامعة حصلت مؤخراً على عضوية مجلس النهوض ودعم التعليم الدولي لذا حرصت على المشاركة ضمن فعاليات المؤتمر في دورته الحالية والتي أتاحت الفرصة لعقد العديد من اللقاءات وتبادل الخبرات والمعارف مع عدد من المسؤولين عن المؤسسات التعليمية على المستوى الدولي بالإضافة إلى المشاركة في العديد من ورش العمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الشارقة تشارك في المؤتمر الأوروبي لمجلس النهوض ودعم التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.