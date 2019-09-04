الامارات | محاكم رأس الخيمة تطلق خدمة الاتصال المرئي للموقوفين

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم رأس الخيمة تطلق خدمة الاتصال المرئي للموقوفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة خدمة الاتصال المرئي المباشر للموقوفين (الفيديو كونفرانس) بين قضاة التنفيذ والموقوفين، من دون الحاجة إلى حضورهم شخصياً إلى مقر المحاكم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.

وجاء تدشين الخدمة من خلال استخدام محادثة الاتصال المرئي، التي أجريت بين رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، وقائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي.

وأفاد الخاطري بأن خدمة الاتصال المرئي، التي تم إطلاقها بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، تهدف إلى سرعة البت في حالة الموقوفين، وتجنيبهم عناء الانتقال لدائرة المحاكم، والتأخير في عرضهم أمام القضاة، خصوصاً مع توافر الخدمات القضائية في الفترة المسائية وتوفير الوقت والجهد والاحتياطات الأمنية على الشرطة، والسرعة في إنهاء إجراءات العمل، حيث تحرص دائرة المحاكم على توظيف الأنظمة الرقمية الحديثة في إجراءاتها، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة.