الامارات | مكتوم بن محمد: تواضعت.. فأحبوك.. وأحاطوك.. شعبك حراسك وحفاظك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال حضوره فعالية «تحقيق المستحيل»، أكبر ورشة تحفيزية من نوعها في المجال القيادي، التي استضافتها دبي بدعم من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إذ اختار سموه الجلوس بين الحضور. وقال سموه في التغريدة: «تواضعت.. فأحبوك.. وأحاطوك.. شعبك حراسك وحفاظك». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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