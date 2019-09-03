محمد بن راشد يلتقي أعيان البلاد ورجال أعمال ومسؤولين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، أعيان البلاد وعدداً من رجال الأعمال والمسؤولين في الدولة.

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وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر": "محمد بن راشد يلتقي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أعيان البلاد وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين في الدولة خلال اللقاء الأسبوعي لسموه في قصر زعبيل".