ناشونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي تُقدم رحلة العُمر للمُشاهدين الصغار

أعلنت قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام عن اختتام مجموعة من طُلاب العلوم العرب للرحلة التعليمية التي نظمتها القناة إلى وكالة ناسا وتحديدًا إلى مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا في الولايات المُتحدة الأمريكية.



أطلقت ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي مُسابقتها استعدوا للإقلاع تزامنًا مع احتفالها بالذكرى الأولى لإطلاق القناة وذلك تماشيًا مع رسالتها المُتمثلة في إثارة اهتمام وإلهام جيل جديد من المُستكشفين والمُحبين للعلوم والمُغامرة.

تتسق المُبادرة تمامًا مع الحملات التي تتبناها الدول العربية والهادفة إلى تشجيع الأجيال الشابة على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتي تُعد أساسًا قويًا لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة في جميع أنحاء الوطن العربي.

أسفرت المُسابقة عن فوز أربعة مُشاركين تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 عامًا برحلة إلى وكالة ناسا الفضائية بصُحبة ذويهم لمُدة اسبوع وذلك بالإضافة إلى برنامج مُتكامل من الأنشطة التي تُكسبهم خبرة ميدانية في مركز كينيدي للفضاء.

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قام العلماء الصغار بزيارة المكوكات الفضائية وعلى رأسها ساتورن 5 الذي يُعد أكبر صاروخ تم بنائه وتشغيله، وتزامنت الرحلة مع الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس أبولو 11 وأول هبوط بشري على سطح القمر مما أضاف تجربة استثنائية للفائزين خلال زيارتهم إلى ناسا.

علق خالد الشيخ والد الطالب البراء أحد الطُلاب الفائزين قائلًا:" ساعدت هذه الرحلة الأطفال على فهم تاريخ استكشاف الفضاء والرحلات التي أُطلقت في هذا السبيل، لقد كان أمرًا مُثيرًا أن تتعرف على كُل تلك الحقائق".

وأضاف:" أود أن اغتنم الفُرصة لأوجه الشُكر إلى ناشونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي لإتاحة هذه الفُرصة الفريدة لأطفالنا، وآمل أن يلهمهم ذلك ليكونوا رواد فضاء المُستقبل".

اتخذت ناشونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي قرارًا بجعل المُسابقة سنوية وذلك بناءًا على النجاح الكبير الذي حققته الرحلة فضلًا عن اهتمام الشباب المتزايد بمجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا، ونظرًا لتاريخية هذا العام كونه الذكرى الخمسين لاستكشاف الفضاء قررت القناة تقديم رحلتين إلى ناسا لجمهورها في المنطقة.







ستتاح الفُرصة لمجموعة أخرى من الأطفال العرب لزيارة مركز الفضاء في ديسمبر 2019 وتُشجع ناشونال جيوغرافيك كيدز أبو ظبي جميع المُهتمين على تسجيل اهتمامهم من خلال زيارة الموقع الالكتروني http://natgeotv.com/me/page/natgeokidsabudhabi.