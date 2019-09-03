في أسبوع أبوظبي للتحدي، مارينا مول يشهد احتفالية اتحاد الإمارات للجوجيتسو وUFC 242 بأرقى الفنون...

بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أنت على موعد مع الإثارة والتشويق مع سلسلة من المباريات الحماسية التي تقام في مارينا مول -أبوظبي.

فعلى مدار اليوم وغدا تقام مباريات بطولة الجوجيتسو الضخمة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والتي تشارك فيها نخبة مميزة من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم يتنافسون على جوائز تصل قيمتها إلى 70,000درهم.

سينازل فيها الرياضيون الإماراتيون محمد الكعبي وعمر الفضلي وآخرون، رياضيين من كل من اليمن وفلسطين والبرازيل ومونتينيغرو (الجبل الأسود) في فئتي الوزن الخفيف والوزن المتوسط.

حيث سيتم منح جائزة تصل قيمتها إلى 19,000 درهم للفائز بالمركز الأول، و11,000 درهم للفائز بالمركز الثاني و6,000 درهم للفائز بالمركز الثالث، وذلك في كل فئة.

كما سيشهد هذا الأسبوع كذلك تنظيما لحدث يجمع الفنون القتالية المختلفة للدفاع عن النفس، وبالمثل على هامش بطولة UFC 242 سيتم تنظيم معرض يتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تشمل التدريبات المفتوحة، وتحديات اللياقة البدنية وعرض لجهاز مطور يقيس قوة اللكمات.

كما ستشهد المنافسات حضور مشاهير اللاعبين في رياضة كمال الأجسام والمؤثرين في اللياقة البدنية، وسيتاح للزوار فرص الحصول على صور معهم وكذلك التقاط صور تذكارية بتقنية الواقع الافتراضية، بالإضافة إلى التقاط صور مع نسخة من حزام UFC الشهير، وسيتمكن الزوار من التقاط صور مرحة مع أدوات ومعدات رياضية قتالية في كشك مخصص للصور.

كما يعد حضور الرياضي كيلفن غاستيلوم، لاعب UFC الشهير في 5 سبتمبر للقاء وتحية الجماهير هو هو قمة الإثارة التي سيشهدها مارينا مول خلال هذا الأسبوع المميز.

الفعالية الأولى:

الحدث: بطولة الجوجيتسو

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المكان: مارينا مول أبوظبي

التاريخ: 2 سبتمبر – الساعة 5 مساء / 3 سبتمبر – الساعة 6 مساء

الفعالية الثانية:

الحدث: معرض UFC 242

المكان: مارينا مول أبوظبي

التاريخ: 4-6 سبتمبر 2019