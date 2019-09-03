الامارات | استرداد ارصدة بطاقات نول التالفة خلا 8 أيام عبر القنوات الذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد ارصدة بطاقات نول التالفة خلا 8 أيام عبر القنوات الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استحداث قنوات جديدة للتقديم على خدمة استرداد أرصدة بطاقات نول المعيبة والتالفة، وذلك عبر القنوات الذكية، مضيفة انه تم تقليص الفترة الزمنية اللازمة لاعتماد طلب الاسترداد الخاص بأرصدة البطاقات المعيبة والتالفة من 14 الى 8 أيام.

عن خدمة استرداد أرصدة من منطلق حرصها على إسعاد الجمهور من مستخدمي بطاقة نول في وسائل النقل الجماعي والاستخدامات الأخرى للبطاقة، حيث شملت التحسينات على تفعيل خدمة الاسترداد الفورية عبر محطات القطارات للبطاقات المفعلة بشكل فوري ونقداً،

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وقال مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات محمد الخياّط، أنه بإمكان حَمَلَة بطاقات وتذاكر نول المفعلة استرداد ما فيها من أرصدة بشكل فوري عن طريق مكاتب التذاكر المنتشرة في محطات مترو دبي، فيما يمكن للمتعاملين من أصحاب البطاقات المعيبة والتالفة والراغبين في استرجاعها عن طريق القنوات الأخرى مثل الموقع الإلكتروني، وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات (RTA Dubai)، أو أجهزة الخدمة الذاتية (الأكشاك)، وذلك خلال 8 أيام. وتابع ان الهيئة ستعمل في إطار السعي المستمر لتحسين الخدمة، على زيادة تقليص المدة الزمنية مع مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن هذه المبادرة إلى تأتي ضمن مساهمات الهيئة الفعّالة في جعل إمارة دبي تكون المدينة الأسعد والأذكى في العالم وفقاً لتوجهات الحكومة الرشيدة، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والأساليب المتقدمة لتحقيق هذا الهدف، وأنها تجمع بين التميز والابتكار اللذين يعتبران عنصرين أساسيين لتحقيق رؤية المدينة الذكية."

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد بدأت بتوسيع استخدامات بطاقة نول لتشمل تسديد تعرفة النقل في وسائل النقل الجماعي، ومواقف المركبات، ورسوم دخول الحدائق ومتحف الاتحاد، ودفع قيمة المشتريات في متاجر مختارة وتكلفة الوقود في محطات إيبكو وإينوك، إلى جانب استخدام البطاقة لدفع رسوم الهيئة في جميع مراكز إسعاد المتعاملين.