الامارات | احتراق حافلة مدرسية بكلباء ولا اصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق حافلة مدرسية بكلباء ولا اصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني بكلباء من السيطرة على حريق شب بحافلة مدرسية تابعة لمؤسسة مواصلات الإمارات.

وتم إخلاء ثلاثة طلاب من دون أن تسجل أية اصابات، وذلك مع بدء العام الدراسي.

وكان قائد الحافلة قد قام بإخلائها بعد أن أبلغه الطلاب الثلاثة عن شعورهم بحرارة شديدة تخرج من اسفل الحافلة مما جعله يقوم بإنزال الطلبة وابلاغ الجهات المختصة لاشتعال الحافلة فور نزولهم.

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وقال مصدر مسؤول في الدفاع المدني بكلباء،أنه إن غرفة العمليات تلقت بلاغا الساعة 6:39 صباحا يفيد عن احتراق حافلة مدرسية في منطقة الساف.

وأشار إلى ان فرقة الإطفاء تحركت فور البلاغ للمنطقة حيث كانت النيران تشتعل في الحافلة بالكامل وقائد الحافلة قد قام بإخلائها من الطلبة.

واضاف قامت الفرق بإخماد النيران في مدة زمنية استغرقت دقيقتين حتى لا تمد النيران للمركبات المجاورة من الحافلة المحترقة من ثم للمنازل.