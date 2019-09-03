"تنفيذي أبوظبي" يعتمد لائحتين تنظيميتين لتبريد المناطق

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اللائحة التنظيمية لأنشطة تبريد المناطق واللائحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق، وبذلك تصبح أبوظبي أول حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضع نظاماً شاملاً لتبريد المناطق.

ويؤكد اعتماد اللوائح التنظيمية التزام أبوظبي بتولي زمام المبادرة في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم، ويدعم تركيز الإمارة على مشاريع تطوير البنية التحتية، وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة في موارد الطاقة، وتبني أكثر الحلول استدامة.

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وستتولى دائرة الطاقة في أبوظبي مهمة تنفيذ هاتين اللائحتين والعمل مع مختلف الجهات الحكومية وشركائها في قطاع تبريد المناطق لضمان تحقيق أكبر التزام ببنودهما، وتحقيق أهدافهما المعتمدة وفق المحاور الفنية والقانونية والاقتصادية، سعياً لتوحيد معايير الأداء والجهود التنظيمية، وتعزيز جودة وتنافسية الخدمات، وحماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك، وحماية البيئة.