قافلة مساعدات غذائية إماراتية لسكان زنجبار في أبين

واصلت دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" مساعداتها للأشقاء في اليمن.

فقد سيرت هيئة الهلال الأحمر قافلة إغاثة تحوي مساعدات غذائية إلى سكان زنجبار عاصمة محافظة أبين شملت ألف سلة غذائية تم توزيعها على سكان مدينة زنجبار وأحيائها وذلك بإشراف مباشر من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وسيستفيد منها قرابة 7 آلاف شخص.

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و أعرب خالد إبراهيم منسق الإغاثة بالسلطة المحلية في أبين عن تقديره وامتنانه لهذه المساعدات .

من جانبهم عبر سكان المنطقة عن شكرهم وتقديرهم للدور الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية في أبين و التي طالت المجالات التنموية والخدمية في عموم مديريات المحافظة كافة .