كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تسجل في بوابات التعرفة المرورية بأبوظبي على الإنترنت؟

يمكن الآن لسائقي السيارات في جميع أنحاء الإمارات التسجيل في بوابات الرسوم المرورية في أبوظبي، والتي سيتم تنفيذها اعتبارًا من 15 أكتوبر.

وأنشأ مركز النقل المتكامل في الإمارة، موقعا إلكترونيا يسمح لسائقي السيارات بإنشاء حساب من خلال تقديم تفاصيل بطاقة الهوية الإماراتية وتفاصيل لوحة ترخيص السيارة والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

ويعد الموقع أيضًا موقعًا مخصصًا يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بنظام الرسوم المرتقب في العاصمة.

ومع ذلك، فإن التسجيل مطلوب فقط للمركبات المرخصة خارج أبو ظبي. وعند محاولة الاشتراك لسيارة مسجلة في أبوظبي، يبلغ الموقع الإلكتروني المستخدم أن مالكي سيارات أبوظبي سيكون لديهم حساب يتم إنشاؤه لهم تلقائيًا.

وقبل تفعيل نظام Toll، سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على تفاصيل تسجيل الدخول إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بهم، كما هو مسجل لدى شرطة أبوظبي. ويجب على هؤلاء المستخدمين تسجيل أي مركبات يملكونها مسجلة خارج أبو ظبي فقط.

وسيتم تحصيل رسوم الطرق اعتباراً من أكتوبر عندما يعبر سائقوا السيارات أي من الجسور الأربعة التي تربط جزيرة أبو ظبي بالبر الرئيسي، بما في ذلك جسر المقطع وجسر المصفح وجسر الشيخ خليفة وجسر الشيخ زايد.

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وسيتم فرض رسوم على سائقي السيارات تبلغ 4 درهم لعبور البوابات خلال ساعات الذروة بين يومي السبت والخميس، في حين سيتم تخفيض الرقم إلى 2 درهم مقابل كل مرور خلال خارج أوقات الذروة أيام الجمعة والعطلات الرسمية. وسيتم تحديد الحد الأقصى اليومي للحصيلة عند 16 درهم لكل سيارة.

كيفية إنشاء حساب

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع من هنا، وانقر على رابط نظام بوابة أبو ظبي على لوحة القيادة اليسرى. وسيتم إرشادك لإتمام عملية التسجيل في الموقع.

المركبات المسجلة في أبوظبي: سيتم إنشاء الحساب تلقائيًا، وترسل تفاصيل تسجيل الدخول إلى مالك السيارة على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى شرطة أبوظبي.

المركبات المسجلة خارج أبوظبي: قم بإنشاء حساب على موقع إلكتروني مخصص من خلال توفير تفاصيل الهوية الإماراتية وتفاصيل لوحة الترخيص والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.