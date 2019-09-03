كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مقهى في دبي يكافىء الزبائن على إنقاذ البيئة

يكافئ مقهى في دبي زبائنه على مساهماتهم المستدامة التي تساعد على إنقاذ البيئة، من خلال تقديم عروض مجانية وخصومات مقابل استخدام الأكواب التي يمكن الاحتفاظ بها.

ويقدم Mokha 1450 في جزيرة النخلة جميرا وفي شارع الوصل للضيوف قهوة مجانية مع شراء كل كوب يمكن الاحتفاظ به (فناجين قهوة قابلة لإعادة الاستخدام) وخصم إضافي بنسبة 20% لكل مرة تزور فيها المقهى مع كوبك الخاص.

يذكر أن هذا العرض غير محدد بمدة زمنية لتشجيع الزبائن على تقليل الهدر في استخدام فناجين القهوة التي تستخدم لمرة واحدة، بحسب موقع graziame.

