- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
بالصور| فيلا في دبي بسعر 25 مليون درهم
نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول فيلا فاخرة في لؤلؤة جميرا بدبي يصل سعرها إلى 25 مليون درهم.
الفيلا معروضة في السوق على موقع LuxuryProperty.com ، وهي مؤلفة من خمس غرف نوم وتنتشر على مساحة مبنية تبلغ 12500 قدم مربعة.
من الخارج، تبدو الفيلا منتظمة إلى حد ما، وهناك الكثير من الزجاج، وهناك أعمدة تمتد من الطابق الأرضي إلى الطابق الثاني مع استخدام مكثف للتفاصيل الذهبية من إطارات النوافذ إلى الدرابزين.
وفي الداخل تشعر وكأنك تعود إلى القرن التاسع عشر، من أنماط الأرضيات الرخامية إلى الأعمال الفنية المنحوتة على الجانب السفلي من الدرج.
ويوجد في الطابق السفلي مكان لإيواء طاقم فيلم كامل وتحويل المكان إلى قاعة رقص. ويتوفر أيضًا حوض استحمام ساخن دافئ وغرفة ساونا بجدران زجاجية ومنطقة منفصلة لليوغا والتأمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| فيلا في دبي بسعر 25 مليون درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.