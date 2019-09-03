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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 سبتمبر 2019

بالصور| فيلا في دبي بسعر 25 مليون درهم

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول فيلا فاخرة في لؤلؤة جميرا بدبي يصل سعرها إلى 25 مليون درهم.

الفيلا معروضة في السوق على موقع LuxuryProperty.com ، وهي مؤلفة من خمس غرف نوم وتنتشر على مساحة مبنية تبلغ 12500 قدم مربعة.

من الخارج، تبدو الفيلا منتظمة إلى حد ما، وهناك الكثير من الزجاج، وهناك أعمدة تمتد من الطابق الأرضي إلى الطابق الثاني مع استخدام مكثف للتفاصيل الذهبية من إطارات النوافذ إلى الدرابزين.

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وفي الداخل تشعر وكأنك تعود إلى القرن التاسع عشر، من أنماط الأرضيات الرخامية إلى الأعمال الفنية المنحوتة على الجانب السفلي من الدرج.

ويوجد في الطابق السفلي مكان لإيواء طاقم فيلم كامل وتحويل المكان إلى قاعة رقص. ويتوفر أيضًا حوض استحمام ساخن دافئ وغرفة ساونا بجدران زجاجية ومنطقة منفصلة لليوغا والتأمل.