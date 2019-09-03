الإمارات تكثف دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي باليمن

كثفت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي اليمني في إطار برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهة موسم انتشار الأوبئة وذلك من خلال تزويد المستشفيات الحكومية والوحدات والمراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

و في هذا الشأن زودت هيئة الهلال الأحمر القطاع الصحي في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بكميات جديدة من الأدوية، و ثمن حسن أحمد هنبيق مدير عام مديرية التحيتا الدور الكبير لدولة الإمارات في دعم القطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية بالمديرية.

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن هذه الكمية من الأدوية والمخصصة لعلاج ومكافحة الإسهالات الحادة المنتشرة في البلدات النائية الساحلية جنوب غرب مديرية التحيتا تأتي في إطار الدعم المكثف من قبل دولة الإمارات لمواجهة الأوبئة التي تزايدت حالات الإصابة بها خصوصاً بين الأطفال مع موسم هطول الأمطار.

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وقال: "بناء على حصر الاحتياجات الطبية بشكل دائم وبناء على طلب من مكتب الصحة بمحافظة الحديدة عن وجود حالات الإصابة بالإسهالات المائية الحادة فتم توفير الاحتياجات الطبية للعمل على تحصين حياة المواطنين".

وتعد هذه الكمية الثالثة من نوعها المقدمة من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للقطاع الصحي في الساحل الغربي خلال أقل من أسبوع وشملت مديرية المخا بمحافظة تعز ومديريتي حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة فضلاً عن تسيير عيادتين متنقلتين بكامل مستلزماتهما لإنقاذ حياة عشرات الأسر والأهالي من قاطني بلدات الغويرق والسقف والذكير جنوب الحديدة.

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و أكد الدكتور علي الأهدل مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة الحديدة أن دولة الإمارات أسهمت بشكل ملموس وواضح في مكافحة الأوبئة وتحسين وإنعاش الخدمات الصحية في المديريات المحررة وكانت من أولى الهيئات الإنسانية الداعمة للمواطنين واليمنيين ورفد القطاع الصحي في البلدات المحررة بالأدوية والطواقم الطبية.