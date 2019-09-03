3567 مستفيداً من الخدمة الذاتية لكهرباء الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

استفاد أكثر من 3567 مشتركا منذ بداية عام 2019 من الخدمة الذاتية التي أطلقتها إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه الشارقة ضمن الخطة الاستراتيجية التي تهدف لتسهيل الإجراءات وتوفير قنوات متعددة للمتعاملين، ويمكن من خلالها إجراء التعديلات وإنهاء المعاملات على المخططات إلكترونياً من خلال أجهزة الخدمة الذاتية التي وفرتها الهيئة في مقر خاص مستقل يمكن لجميع المراجعين وممثلي المكاتب الاستشارية استخدامه توفيراً للوقت والجهد وإنهاء المعاملات بسرعة وكفاءة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية لتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية واستحداث وطرح كل ما هو جديد من خدمات إلكترونية متطورة، تستهدف تبسيط الإجراءات على جمهور المتعاملين وتقديم الخدمات بمواصفات عالمية.

وأشار إلى أن الخدمة الذاتية تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الهيئة وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة العمل بدرجة عالية من الجودة والكفاءة والدقة للتيسير على الجمهور وتقديم أفضل الخدمات واستخدام التقنيات الحديثة.

وأوضحت مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة أن الخدمة لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل المتعاملين، ووجدت الاستحسان لديهم لمثل هذه الخدمات التي تيسر لهم أعمالهم وتوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد في الوقت نفسه، مشيدين بالتعاون التام والمساندة من قبل موظفي إدارة الخدمات المشتركة لمساعدتهم على كيفية التعامل مع الأجهزة وتوفير المعلومات الدقيقة عن المتطلبات اللازمة لاعتماد المخططات وتوصيل الخدمات.

وأضافت أن مشروع الخدمة الذاتية يحقق 3 أهداف رئيسية هي: تلبية احتياجات المتعاملين في الحصول على الخدمات الخاصة بهم بسهولة ويسر، وتطوير الخدمات الذاتية من بشرية إلى ذكية، وإنجاز المعاملات في وقت قياسي.