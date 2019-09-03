الإمارات تفوز بثلاث ميداليات للتميز في «العالمية للمهارات» بروسيا

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

أعلنت المنظمة العالمية للمهارات عن فوز دولة الإمارات العربية المتحدة، بثلاث ميداليات للتميز في مجالات الرعاية الصحية، وتكنولوجيا السيارات، والتوصيلات الكهربائية، في إنجاز عالمي جديد تحققه دولة الإمارات من خلال مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لفريق مهارات الإمارات الذي شارك في المسابقة العالمية للمهارات كازان 2019 بروسيا، خلال الفترة من 22- 27 أغسطس الماضي، حيث تنافس 18 مواطنا ومواطنة مع 1300 موهبة من 63 دولة في 56 مهارة هندسية وتكنولوجية متخصصة.

وأوضح مبارك سعيد الشامسي، مدير عام المركز توج هذا الأداء بتحقيق 3 ميداليات للتميز حيث حصلت المواطنة لميس أحمد يوسف بن كلبان، على ميدالية التميز، وفوزها بالمركز الرابع في مجال الرعاية الصحية، كما حصل المواطن عبدالعزيز عيسى علي بوعبدالله على ميدالية التميز في مجال تكنولوجيا السيارات، فيما حقق المواطن عمر معمر علي بانبيلة ميدالية التميز في مجال التوصيلات الكهربائية، لافتاً إلى أن الجميع كان شاهداً على التنافسية العالية لفريق مهارات الإمارات مع موهوبي العالم، وهو الأمر الذي جعل دولة الإمارات تتصدر الدول العربية وقارة أفريقيا.

وتابع الشامسي: ما حققه فريق مهارات الإمارات خلال كازان 2019 هو إنجاز غير مسبوق ومؤشر قوي على نجاح تمكين «أبوظبي التقني» من تحقيق صناعة الكفاءات الوطنية منذ مرحلة تعليمية مبكرة، حيث يوفر «أبوظبي التقني» المعاهد والمراكز والمختبرات وأحدث الوسائل التعليمية والتدريبية للمواطنين في المؤسسات التعليمية وفي التخصصات التقنية والمهنية ليكونوا المصدر الرئيسي لثروة الوطن خلال مرحلة ما بعد النفط وفي المستقبل القريب والبعيد.

وقال إن المركز سيواصل العمل لتطوير استراتيجيته بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة، كما سيتم العمل الفوري لإعداد فريق مهارات الإمارات الذي سيشارك في المسابقة العالمية بالصين 2021.