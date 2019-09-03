محاضرة توعوية بيئية في «شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) نظمت إدارة الجودة والتميز بمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي محاضرة توعية بيئية بعنوان «إعادة التدوير»، بمجمع إدارات الشرطة، بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة بهدف نشر الوعي البيئي لدى منتسبي القوة.

وتهدف المحاضرة إلى رفع مستوى الوعي لدى المنتسبين وبث روح المبادرة وتوعيتهم بضرورة المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، ونشر الثقافة البيئية وتنمية الاتجاهات الإيجابية في مجالات خدمة البيئة والعمل اليدوي للاهتمام بالقضايا البيئية.

وأكدت المحاضرة أهمية التقليل من استهلاك الورق والذي يسهم بدوره في الحفاظ على الموارد، وتعريف الحضور بأهمية إعادة التدوير على البيئة والمجتمع.

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