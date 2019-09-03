«الفجيرة للشباب» ينظم «اكسر روتينك»

الفجيرة (الاتحاد) نظم مجلس الفجيرة للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع مركز مغامرات الفجيرة مبادرة «اكسر روتينك».

وتهدف المبادرة إلى تعزيز النشاط البدني لدى فئة الشباب من خلال إشراكهم بمجموعة من البرامج الشيقة والتحديات الرائعة خلال فترة زمنية محددة، التي استهدفت فئة الشباب من (18-35) عاماً، متضمنةً مغامرات كالتسلق والرماية والتجديف إلى جانب اليوغا وركوب الدراجات الهوائية وتحدي تركيب الخيم بمشاركة 120 شابا وشابة، علماً بأن مبادرة «اكسر روتينك» لا تقتصر على التحدّي في الحركة والرياضة فقط، بل تهدف أيضاً إلى الحفاظ على أسلوب حياة صحي، من خلال التركيز على الصحة الجسدية والنفسيّة والذهنيّة، وتسعى مبادرة اكسر روتينك أيضاً إلى تحفيز الشباب ليعيشوا حياتهم بسعادة.

وأتت المبادرة قبل بداية العام الدراسي لتعزز الوعي بأهمية الرياضة ودورها في بث الطاقة والحيوية في نفوس الشباب، وما في ذلك من كسر للروتين الأسبوعي من خلال نشاطات مفيدة بدنياً وذهنياً.

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