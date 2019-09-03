هزاع بن زايد: رسالة محمد بن راشد شحذ للهمم وإطلاق للطاقات

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شحذ للهمم وإطلاق للطاقات. وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «الشيخ محمد بن راشد في رسالة الموسم الجديد، يشحذ الهمم ويطلق الطاقات، مؤكداً أن عجلة التنمية الإماراتية لا تتوقف عن المسير، وأن الذهاب الواثق إلى المستقبل يحتاج من الجميع المزيد من العمل والتخطيط والاستعداد، والأهم دوماً حضور الإمارات وسمعتها وراحة المواطن وسعادته».

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