أخبار الساعة: رسائل محمد بن راشد خريطة طريق للبناء

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الرسائل التي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية الموسم الجديد، خريطة طريق للبناء وبمنزلة المرجعية التي تؤطر العلاقة بين المسؤول من جهة والمواطن طالب الخدمة من جهة أخرى: كما تتجاوز في فحواها ذلك بكثير؛ نظراً إلى ما تحمله من مضامين أخلاقية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية واجتماعية؛ ما يجعلها تعكس تجربة شاملة في الإدارة والحكم، والتعامل مع مختلف التحديات.

وقالت النشرة، الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في افتتاحيتها، أمس، تحت عنوان «رسائل محمد بن راشد.. خريطة طريق للبناء»: لقد استطاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، من خلال هذه الرسائل، أن يضيف الجديد في كل مرة وفي كل مناسبة يتوجه فيها إلى المتلقي، وبالتالي فإن النظرة وطريقة إدارة الأمور التي يسعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعه بالطبع القيادة الرشيدة كلها، إلى ترجمتها على أرض الواقع يمكن تعميمها في أكثر من بلد ولدى أكثر من شعب.

وقالت «أخبار الساعة» في ختام افتتاحيتها إن الرسائل والتوجيهات المهمة التي عودَّنا إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من حين إلى آخر، هي إطلالات حية لسموه تكسر رتابة العلاقة بين الحاكم وشعبه، وبين القمة والقاعدة داخل الدولة، وخاصة أنها تحمل في طياتها دلالات عميقة؛ تبرهن لكل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات على درجة اليقظة التي تتمتع بها القيادة العليا تجاه ما يدور من أحداث.