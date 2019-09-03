الأحبابي: رسائل محمد بن راشد تحفيز للنهوض بقدرات الوطن

أبوظبي (وام) أشاد معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، برسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للموسم الجديد، والمبادئ الملهمة للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، ورؤيته لأهمية تحقيق التنمية المستدامة ومجتمع متنوع يسوده التناغم والثراء الثقافي.

وأكد معاليه، في تعليقه على رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الموجهة للمواطنين والمواطنات مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في دولة الإمارات، أهمية البيئة الاجتماعية المستقرة وضرورة مشاركة المجتمع بجميع المبادرات الحكومية وبرامج القيادة الفكرية.

وقال: «كلنا ثقة بأن توجيهات سموه من خلال الرسائل الست سيكون لها آثار إيجابية فورية وملموسة على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، لما تضمنته من تحفيز للإنسان الإماراتي للنهوض بقدرات الوطن التنافسية، والارتقاء بهويتنا الوطنية والثقافية».

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