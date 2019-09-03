محمد بن زايد: كرامة الإنسان حق أصيل لكل البشر

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس نادية مراد باسي سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ـــ بسفيرة النوايا الحسنة وتبادل معها الحديث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سموه وسفيرة النوايا الحسنة، خلال اللقاء الذي حضرته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، جهود الهيئات والمؤسسات العالمية في مختلف المجالات الإنسانية، وبشكل خاص دعم المرأة وتمكينها في المجتمعات. وقال سموه:« إن الحفاظ على كرامة الإنسان حق أصيل وثابت لجميع البشر كفلته كل الشرائع السماوية والقوانين ويعد مرتكزاً أساسياً لتحقيق العدل والسلام والتعايش والتعاون بين الشعوب».

وأكد سموه أهمية العمل على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات والمنظمات كافة الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة والفئات الضعيفة في المجتمعات. من جانبها أعربت السفيرة الأممية عن تقديرها لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لحرصها على ترسيخ القيم والمبادئ الانسانية السامية التي تجمع بين مختلف الشعوب، مثمنة الجهود والمبادرات الفاعلة التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق التعايش والتعاون والسلام وتعزيز قيم التسامح بين الشعوب، إضافة إلى اهتمامها بحقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

يذكر أن نادية مراد ناشطة إيزيدية كردية من العراق منحتها الأكاديمية الملكية السويدية جائزة نوبل للسلام وتعد إحدى ضحايا الاتجار بالبشر.

حضر مجلس قصر البحر معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين.